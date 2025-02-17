Игру «Реала» и «Ман Сити» в ЛЧ обслужит румынский судья Ковач, матч «Баварии» и «Селтика» – Бастьен, встречу «ПСЖ» и «Бреста» – Оливер

Назначены судьи на матчи недели в Лиге чемпионов.

Ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала пройдут во вторник и в среду.

Игру «Милана » и «Фейеноорда » обслужит бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марчиняком .

На матч «Аталанты» и «Брюгге » назначен немец Феликс Цвайер.

Встречу «Баварии» и «Селтика » будет судить француз Бенуа Бастьен.

На матч «Бенфики» и «Монако» назначен швед Гленн Нюберг, за ВАР будут отвечать нидерландские арбитры Роб Диперинк и Деннис Хиглер.

Встречу «Спортинга» и «Боруссии» Дортмунд обслужит итальянская бригада судей во главе с Давиде Массой.

На матч «Реала» и «Манчестер Сити» назначен Иштван Ковач из Румынии, на ВАР будут работать поляк Томаш Квятковски и нидерландец Деннис Хиглер.

Игру «ПСЖ» и «Бреста» будет судить англичанин Майкл Оливер.

Главный судья матча между ПСВ и «Ювентусом» – словенец Славко Винчич.