Игру «Реала» и «Ман Сити» в ЛЧ обслужит румынский судья Ковач, матч «Баварии» и «Селтика» – Бастьен, встречу «ПСЖ» и «Бреста» – Оливер
Ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала пройдут во вторник и в среду.
Игру «Милана» и «Фейеноорда» обслужит бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марчиняком.
На матч «Аталанты» и «Брюгге» назначен немец Феликс Цвайер.
Встречу «Баварии» и «Селтика» будет судить француз Бенуа Бастьен.
На матч «Бенфики» и «Монако» назначен швед Гленн Нюберг, за ВАР будут отвечать нидерландские арбитры Роб Диперинк и Деннис Хиглер.
Встречу «Спортинга» и «Боруссии» Дортмунд обслужит итальянская бригада судей во главе с Давиде Массой.
На матч «Реала» и «Манчестер Сити» назначен Иштван Ковач из Румынии, на ВАР будут работать поляк Томаш Квятковски и нидерландец Деннис Хиглер.
Игру «ПСЖ» и «Бреста» будет судить англичанин Майкл Оливер.
Главный судья матча между ПСВ и «Ювентусом» – словенец Славко Винчич.
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