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  • Игру «Реала» и «Ман Сити» в ЛЧ обслужит румынский судья Ковач, матч «Баварии» и «Селтика» – Бастьен, встречу «ПСЖ» и «Бреста» – Оливер
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Игру «Реала» и «Ман Сити» в ЛЧ обслужит румынский судья Ковач, матч «Баварии» и «Селтика» – Бастьен, встречу «ПСЖ» и «Бреста» – Оливер

Назначены судьи на матчи недели в Лиге чемпионов.

Ответные стыковые матчи за выход в 1/8 финала пройдут во вторник и в среду.

Игру «Милана» и «Фейеноорда» обслужит бригада арбитров во главе с поляком Шимоном Марчиняком.

На матч «Аталанты» и «Брюгге» назначен немец Феликс Цвайер.

Встречу «Баварии» и «Селтика» будет судить француз Бенуа Бастьен.

На матч «Бенфики» и «Монако» назначен швед Гленн Нюберг, за ВАР будут отвечать нидерландские арбитры Роб Диперинк и Деннис Хиглер.

Встречу «Спортинга» и «Боруссии» Дортмунд обслужит итальянская бригада судей во главе с Давиде Массой.

На матч «Реала» и «Манчестер Сити» назначен Иштван Ковач из Румынии, на ВАР будут работать поляк Томаш Квятковски и нидерландец Деннис Хиглер.

Игру «ПСЖ» и «Бреста» будет судить англичанин Майкл Оливер.

Главный судья матча между ПСВ и «Ювентусом» – словенец Славко Винчич.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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Давиде Масса
logoМайкл Оливер
logoБавария
Томаш Квятковски
logoПСЖ
logoАталанта
logoСелтик
Деннис Хиглер
Иштван Ковач судья
logoЮвентус
logoМилан
logoМонако
Славко Винчич
logoРеал Мадрид
logoПСВ
logoБенфика
logoШимон Марчиняк
logoСпортинг
logoБрюгге
logoБоруссия Дортмунд
Бенуа Бастьен
Феликс Цвайер
Роб Диперинк
logoБрест
logoФейеноорд
logoМанчестер Сити
Гленн Нюберг
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