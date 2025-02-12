«Трагедия сегодняшнего футбола – контакты. Сначала все прыгали как пингвины, теперь будем бегать как пингвины. Я больше не понимаю правил». Гасперини о пенальти в ворота «Аталанты»

Джан Пьеро Гасперини назвал преувеличенные контакты трагедией футбола.

Итальянский клуб уступил «Брюгге» (1:2) в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов.

На 91-й минуте матча арбитр Халил Мелер назначил пенальти при счете 1:1. Судья посчитал, что защитник бергамасков Исак Хин сфолил на форварде соперников Густафе Нильссоне . Футболисты боролись за мяч, Хин махнул рукой и задел лицо Нильссона. ВАР проверил момент и подтвердил решение полевого судьи.

«Трагедия в том, что эта зараза распространяется по всему футболу. Мы выходим за пределы этого вида спорта. У всех совершенно разное представление о фолах.

Трагедия сегодняшнего футбола – контакты. Сейчас большинство игроков падают и кричат, чтобы кое-что «украсть». Я больше не понимаю правил футбола.

Сначала мы все прыгали как пингвины, теперь мы все будем бегать как пингвины. Футбол превращается в совершенно другой вид спорта.

Через шесть дней понадобится подвиг, потому что нужно выиграть с разницей в два гола, а «Брюгге » – хорошая команда. Нам придется гораздо больше раскрываться. Это будет действительно сложный матч», – заявил тренер «Аталанты».