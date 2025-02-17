Родриго о «Реале»: «Представить не мог, что выиграю так много и так быстро. Никогда не думал, что два раза возьму Лигу чемпионов»
Полузащитник стал пятым бразильским футболистом в истории клуба с таким показателем.
«Это много значит для меня. Каждый день, который я провожу в «Реале», – это сбывшаяся мечта, поэтому я испытываю эмоции по поводу достижения этой отметки.
Я хочу продолжать в том же духе еще много лет и хочу продолжать добиваться успехов в этой футболке.
Я перешел в «Реал» с целью выиграть все, завоевать трофеи, но я и представить себе не мог, что выиграю так много и так быстро. Я никогда не думал, что я два раза выиграю Лигу чемпионов. Я в восторге.
Я доволен голами, которые забил в этом сезоне. Я хочу продолжать забивать, чувствую себя все лучше и лучше, я в отличной форме.
Команда тоже выглядит хорошо, мы растем и совершенствуемся с каждым днем. Нам предстоят важные матчи, тяжелые игры, но мы чувствуем себя хорошо, сосредоточены и собираемся их выиграть», – сказал Родриго.
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