Родриго – 5-й бразилец с 250 матчами за «Реал». У Каземиро – 336, лидирует Марсело – 546

Родриго провел 250-й матч за «Реал».

Вингер мадридского клуба принял участие в игре Ла Лиги против «Осасуны» (1:1). Бразилец вышел на замену на 69-й минуте.

Этот матч стал для него 250-м за «Реал » во всех турнирах.

Таким образом, Родриго стал пятым бразильским футболистом в истории клуба с таким показателем.

Больше матчей провели Винисиус (296), Каземиро (336), Роберто Карлос (527) и Марсело (546).

Родриго выступает за «Реал» с сезона-2019/20.