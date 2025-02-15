Родриго – 5-й бразилец с 250 матчами за «Реал». У Каземиро – 336, лидирует Марсело – 546
Родриго провел 250-й матч за «Реал».
Вингер мадридского клуба принял участие в игре Ла Лиги против «Осасуны» (1:1). Бразилец вышел на замену на 69-й минуте.
Этот матч стал для него 250-м за «Реал» во всех турнирах.
Таким образом, Родриго стал пятым бразильским футболистом в истории клуба с таким показателем.
Больше матчей провели Винисиус (296), Каземиро (336), Роберто Карлос (527) и Марсело (546).
Родриго выступает за «Реал» с сезона-2019/20.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Opta
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