  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Глава судей о встрече с «Реалом»: «Мы разговаривали абсолютно прозрачно. Если бы между нами произошел конфликт, то встреча завершилась бы через пять минут»
13

Глава судей о встрече с «Реалом»: «Мы разговаривали абсолютно прозрачно. Если бы между нами произошел конфликт, то встреча завершилась бы через пять минут»

Глава судейского комитета высказался о встрече с «Реалом».

Представители мадридского клуба посетили офис Технического комитета судей (CTA), чтобы прослушать записи переговоров судей из матча Ла Лиги против «Эспаньола» (0:1), когда арбитр Алехандро Муньис Руис показал желтую карточку Карлосу Ромеро за фол против Килиана Мбаппе.

«Если бы между нами произошел конфликт, то встреча завершилась бы через пять минут.

Но раз она продлилась долго, значит, мы разговаривали абсолютно прозрачно», – сказал глава судейского комитета Луис Медина Канталехо.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЭспаньол
logoсудьи
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Арриго Сакки: «Подумываю вернуться к тренерской работе. Меня приглашали в Бразилию, Аргентину, Испанию и многие другие страны»
519 минут назад
Карпин уйдет из «Ростова» в конце сезона. Клуб не смог найти нового тренера зимой (Иван Карпов)
1721 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барселона» сыграет с «Райо Вальекано»
55830 минут назад
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
35 минут назадСпецпроект
CTA отрицает наличие предвзятости в отношении «Мадрида» в судействе. «Реал» не изменил мнение по эпизоду с фолом Ромеро на Мбаппе в матче с «Эспаньолом» (Marca)
2339 минут назад
Каземиро: «Реал» создан для побед, не важно, с каким счетом – 1:0 или 5:0. Победа – главная и наиболее значимая ценность этого клуба»
3746 минут назад
Товарищеские матчи. ЦСКА сыграл 0:0 с «Сочи» и встречается с «Факелом», «Краснодар» победил «Астану», «Динамо» Махачкала сыграло вничью с «Улытау»
34сегодня, 14:24Live
Венгер об АПЛ: «Ливерпуль» – суперфаворит, вряд ли они проиграют 3 матча из 13. «Арсеналу» нужно провести идеальную серию. Я молюсь, но должен молиться лучше»
13сегодня, 14:27
ТВ «Реала» о матче с «Осасуной»: «1-й тайм стал частью печальнейшей истории испанского судейства: 4 неназначенных пенальти, удаление, ненаказанные фолы. Здоровье игроков было под угрозой»
84сегодня, 14:12
Жемалетдинов о «Зените»: «Падают от любого касания в последнее время. Раньше в Халка сыграешь – сам улетишь. У них были звезды, сейчас не так»
40сегодня, 13:55
Ко всем новостям
Последние новости
Родриго о «Реале»: «Представить не мог, что выиграю так много и так быстро. Никогда не думал, что я два раза выиграю Лигу чемпионов»
14 минуты назад
«Барселона» – «Райо Вальекано». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
156 минут назад
Селихов близок к переходу в «Урал». Экс-вратарь «Спартака» приедет на сборы клуба в ОАЭ (Metaratings)
18 минут назад
Дзюба собрал идеального футболиста: удар Халка, скорость Самошникова, техника Данни, дисциплина Оздоева, интеллект Ракицкого, харизма и лидерские качества самого Артема
837 минут назадВидео
Директор «Ростова» Рыскин о возможном уходе Карпина: «Не готов комментировать слухи и предположения»
540 минут назад
Невилл о травмах «Арсенала»: «Не сочувствую им – они знали, что им не хватает центрального нападающего. У них уже было две чемпионские гонки, они понимали, что это такое»
556 минут назад
Шерингем о Роналду: «Если он говорит, что он лучший, это так. Он феноменален, раздвигает границы и выжимает максимум из своего тела. Нелегко играть, когда вам больше 35-37 лет»
2сегодня, 14:35
Адиев о трансферах «Спартака» на 30 млн евро: «Зачем такие траты, когда нет еврокубков. Но ты хочешь конкурентоспособную команду – они готовятся отобрать титул у «Зенита»
7сегодня, 14:24
Ди Мария о поражениях Аргентины в финалах: «Все еще принимаю лекарства, эти вещи оставляют след. Несправедливо, что немногие помнят тех, кто дошел до финала ЧМ и не победил»
11сегодня, 14:21
На матче «Айнтрахта» болельщик упал с трибуны – 2 человека получили травмы, их отправили в больницу. Еще двое пострадали незначительно
сегодня, 14:06
Рекомендуем