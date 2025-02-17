Глава судей о встрече с «Реалом»: «Мы разговаривали абсолютно прозрачно. Если бы между нами произошел конфликт, то встреча завершилась бы через пять минут»

Глава судейского комитета высказался о встрече с «Реалом».

Представители мадридского клуба посетили офис Технического комитета судей (CTA), чтобы прослушать записи переговоров судей из матча Ла Лиги против «Эспаньола» (0:1), когда арбитр Алехандро Муньис Руис показал желтую карточку Карлосу Ромеро за фол против Килиана Мбаппе.

«Если бы между нами произошел конфликт, то встреча завершилась бы через пять минут.

Но раз она продлилась долго, значит, мы разговаривали абсолютно прозрачно», – сказал глава судейского комитета Луис Медина Канталехо.