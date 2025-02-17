Представители «Реала» приехали в офис CTA, чтобы прослушать переговоры судей в эпизоде с фолом на Мбаппе в матче с «Эспаньолом»

Представители «Реала» сегодня прослушают переговоры судей матча с «Эспаньолом».

«Мадрид » уступил «Эспаньолу » со счетом 0:1 в 22-м туре Ла Лиги . Главный судья этой игры Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев. Впоследствии этот футболист забил решающий гол.

Генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес и секретарь совета директоров мадридского клуба Хосе Луис дель Валье приехали в офис Технического комитета судей (CTA), чтобы прослушать записи переговоров судей в этом эпизоде.

Судейский комитет на этой встрече представят президент CTA Луис Медина Канталехо и глава ВАР Карлос Клос Гомес.