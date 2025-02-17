Представители «Реала» приехали в офис CTA, чтобы прослушать переговоры судей в эпизоде с фолом на Мбаппе в матче с «Эспаньолом»
Представители «Реала» сегодня прослушают переговоры судей матча с «Эспаньолом».
«Мадрид» уступил «Эспаньолу» со счетом 0:1 в 22-м туре Ла Лиги. Главный судья этой игры Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев. Впоследствии этот футболист забил решающий гол.
Генеральный директор «Реала» Хосе Анхель Санчес и секретарь совета директоров мадридского клуба Хосе Луис дель Валье приехали в офис Технического комитета судей (CTA), чтобы прослушать записи переговоров судей в этом эпизоде.
Судейский комитет на этой встрече представят президент CTA Луис Медина Канталехо и глава ВАР Карлос Клос Гомес.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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