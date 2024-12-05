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  • «За «Краснодар» болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды». Мартынович о «быках»
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«За «Краснодар» болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды». Мартынович о «быках»

Александр Мартынович считает, что за «Краснодар» болеет большая часть России.

«Отлично оцениваю результаты «Краснодара» в этом сезоне. Я смотрю практически каждую игру. Мне нравится, как они играют и какой у них подход.

Мы все ждем, когда они шагнут вперед на одну строчку. Думаю, за «Краснодар» болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды [«Зенита»]. Очень ждем, что у «Краснодара» все получится», — сказал экс-защитник «Краснодара», а ныне игрок «Кайрата».

После 17 туров «быки» занимают в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoКраснодар
logoАлександр Мартынович
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
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