«За «Краснодар» болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды». Мартынович о «быках»
Александр Мартынович считает, что за «Краснодар» болеет большая часть России.
«Отлично оцениваю результаты «Краснодара» в этом сезоне. Я смотрю практически каждую игру. Мне нравится, как они играют и какой у них подход.
Мы все ждем, когда они шагнут вперед на одну строчку. Думаю, за «Краснодар» болеет большая часть России. Все хотят, чтобы прошла гегемония одной команды [«Зенита»]. Очень ждем, что у «Краснодара» все получится», — сказал экс-защитник «Краснодара», а ныне игрок «Кайрата».
После 17 туров «быки» занимают в Мир РПЛ 2-е место, отставая от «Зенита» на одно очко.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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