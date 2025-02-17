Газизов за возвращение полиграфа: «Слова Хачатурянца имеют под собой почву. Он пользуется абсолютным доверием, я двумя руками за»
Шамиль Газизов согласился с предложением вернуть полиграф в судейство.
Ранее экс-президент Мир РПЛ и экс-глава судейского комитета Ашот Хачатурянц заявил, что выступает за возвращение детектора лжи при проверках судей.
«Ашот Рафаилович – один из руководителей, которые пользуются абсолютным доверием, которое еще нужно было заслужить. Поэтому его слова имеют под собой почву.
Прислушаться к нему было бы неплохо. Если Ашот Рафаилович захочет вернуться, я только двумя руками за», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем