Газизов за возвращение полиграфа: «Слова Хачатурянца имеют под собой почву. Он пользуется абсолютным доверием, я двумя руками за»

Шамиль Газизов согласился с предложением вернуть полиграф в судейство.

Ранее экс-президент Мир РПЛ и экс-глава судейского комитета Ашот Хачатурянц заявил , что выступает за возвращение детектора лжи при проверках судей.

«Ашот Рафаилович – один из руководителей, которые пользуются абсолютным доверием, которое еще нужно было заслужить. Поэтому его слова имеют под собой почву.

Прислушаться к нему было бы неплохо. Если Ашот Рафаилович захочет вернуться, я только двумя руками за», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо».