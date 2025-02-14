Хачатурянц о судействе в РПЛ: «Самое важное – возвращение экспертов, к которым было бы доверие всех команд»

Ашот Хачатурянц высказался о том, как улучшить судейство в Мир РПЛ.

«Самое главное – возвращение экспертов, к которым было бы доверие всех команд. Это самое важное.

Чтобы это были бы оценки, к которым ни у одного из клубов не было бы вопросов. Решение было бы окончательным», – сказал бывший президент Мир РПЛ и экс-глава судейского комитета РФС.

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