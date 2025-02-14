Хачатурянц о судействе в РПЛ: «Самое важное – возвращение экспертов, к которым было бы доверие всех команд»
Ашот Хачатурянц высказался о том, как улучшить судейство в Мир РПЛ.
«Самое главное – возвращение экспертов, к которым было бы доверие всех команд. Это самое важное.
Чтобы это были бы оценки, к которым ни у одного из клубов не было бы вопросов. Решение было бы окончательным», – сказал бывший президент Мир РПЛ и экс-глава судейского комитета РФС.
Хачатурянц за возвращение полиграфа: «Настаивал бы на более тщательных проверках, если бы вернулся в судейский комитет»
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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