Хачатурянц за возвращение полиграфа: «Настаивал бы на более тщательных проверках, если бы вернулся в судейский комитет»
Ашот Хачатурянц выступил за возвращение детектора лжи при проверках судей.
— Как вы смотрите на то, чтобы в состав ЭСК входил один из представителей клубов РПЛ, был там наблюдателем?
— ЭСК всегда объясняла и мотивировала свои решения. Это часть ее работы. Я думаю, что в этом и есть залог успеха.
Плюс я все-таки настаивал бы на возвращении полиграфа, на более тщательных проверках. То есть, если бы я вернулся, вновь ввел бы все эти правила, по которым при мне работал судейский комитет, – сказал бывший президент Мир РПЛ и экс-глава судейского комитета РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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