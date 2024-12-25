Дюков о Хачатурянце: «Возвращение в судейский корпус не обсуждали. Если захочет вернуться в футбол, в РФС будут только рады. И клубы будут за, думаю»
Хачатурянц возглавлял судейский комитет РФС с ноября 2019 года по июнь 2022 года. В октябре 2021 года он был назначен исполняющим обязанности президента РПЛ, заменив Сергея Прядкина, который ушел в отставку.
Назначение было официально утверждено в ноябре 2021 года сроком на 5 лет. Однако 27 июня 2022 года Хачатурянц объявил об уходе с поста президента РПЛ.
Ранее сообщалось, что Дюков, а также глава РПЛ Александр Алаев и владельцы клубов лиги провели встречу с Хачатурянцем. Бывшему главе судейского комитета РФС выразили полное доверие и призвали вернуться в руководящие органы судейства.
«Я регулярно общаюсь с Ашотом Хачатурянцем, но вопрос его возвращения в судейский корпус мы не обсуждали.
Если Хачатурянц захочет вернуться в футбол, то в РФС этому будут только рады. Думаю, и клубы будут за», – сказал президент РФС.
Экс-президент РПЛ Хачатурянц близок к возвращению в российский судейский корпус. Он уже возглавлял судейский комитет РФС («Это футбол, брат!»)
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