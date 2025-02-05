«Палмейрас» может подписать Роке летом. Клуб также рассматривает трансфер Фирмино до старта КЧМ (Diario Sport)
Ранее сообщалось, что бразильский клуб был готов заплатить 27 миллионов евро за 80% прав на футболиста, принадлежащего «Барселоне».
Если бы это произошло, «Барса» смогла бы получить прибыль, учитывая, что подписание нападающего обошлось в 30 млн евро.
Текущее арендное соглашение «Барселоны» и «Бетиса» по форварду действует до 30 июня и подразумевает возможность продления еще на один сезон. По завершении каждого из двух сезонов андалузский клуб имеет право выкупить 80% прав на игрока за 25 миллионов евро.
Как отмечает Diario Sport, «Палмейрас» может вернуться с аналогичным предложением летом. Роке в клубе считают имеющим потенциал игроком.
Вместе с тем, на позицию девятки также рассматривается Роберто Фирмино, выступающий за саудовский «Аль-Ахли». Возможность заполучить бывшего игрока «Ливерпуля» до начала клубного чемпионата мира считается одним из аргументов в пользу того, что «Палмейрас» выберет его.
Однако на данный момент открытых переговоров с футболистом не проводилось. Его действующий контракт рассчитан до июня 2026 года. С окружением Роке же продолжаются прямые контакты.
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