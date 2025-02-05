«Палмейрас» может подписать Роке летом. Клуб также рассматривает трансфер Фирмино до старта КЧМ (Diario Sport)

«Палмейрас» не оставляет намерений подписать Витора Роке.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб был готов заплатить 27 миллионов евро за 80% прав на футболиста, принадлежащего «Барселоне».

Если бы это произошло, «Барса» смогла бы получить прибыль, учитывая, что подписание нападающего обошлось в 30 млн евро.

Текущее арендное соглашение «Барселоны» и «Бетиса » по форварду действует до 30 июня и подразумевает возможность продления еще на один сезон. По завершении каждого из двух сезонов андалузский клуб имеет право выкупить 80% прав на игрока за 25 миллионов евро.

Как отмечает Diario Sport, «Палмейрас » может вернуться с аналогичным предложением летом. Роке в клубе считают имеющим потенциал игроком.

Вместе с тем, на позицию девятки также рассматривается Роберто Фирмино , выступающий за саудовский «Аль-Ахли ». Возможность заполучить бывшего игрока «Ливерпуля» до начала клубного чемпионата мира считается одним из аргументов в пользу того, что «Палмейрас» выберет его.

Однако на данный момент открытых переговоров с футболистом не проводилось. Его действующий контракт рассчитан до июня 2026 года. С окружением Роке же продолжаются прямые контакты.