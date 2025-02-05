  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Палмейрас» может подписать Роке летом. Клуб также рассматривает трансфер Фирмино до старта КЧМ (Diario Sport)
4

«Палмейрас» может подписать Роке летом. Клуб также рассматривает трансфер Фирмино до старта КЧМ (Diario Sport)

«Палмейрас» не оставляет намерений подписать Витора Роке.

Ранее сообщалось, что бразильский клуб был готов заплатить 27 миллионов евро за 80% прав на футболиста, принадлежащего «Барселоне».

Если бы это произошло, «Барса» смогла бы получить прибыль, учитывая, что подписание нападающего обошлось в 30 млн евро.

Текущее арендное соглашение «Барселоны» и «Бетиса» по форварду действует до 30 июня и подразумевает возможность продления еще на один сезон. По завершении каждого из двух сезонов андалузский клуб имеет право выкупить 80% прав на игрока за 25 миллионов евро.

Как отмечает Diario Sport, «Палмейрас» может вернуться с аналогичным предложением летом. Роке в клубе считают имеющим потенциал игроком.

Вместе с тем, на позицию девятки также рассматривается Роберто Фирмино, выступающий за саудовский «Аль-Ахли». Возможность заполучить бывшего игрока «Ливерпуля» до начала клубного чемпионата мира считается одним из аргументов в пользу того, что «Палмейрас» выберет его.

Однако на данный момент открытых переговоров с футболистом не проводилось. Его действующий контракт рассчитан до июня 2026 года. С окружением Роке же продолжаются прямые контакты.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoвысшая лига Бразилия
возможные трансферы
logoПалмейрас
logoВитор Роке
logoчемпионат мира среди клубов
logoЛа Лига
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoБетис
logoБарселона
logoАль-Ахли Джидда
logoРоберто Фирмино
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В борьбу за Бителло вступил «Палмейрас». Ранее у клуба из Сан-Паулу сорвался трансфер Клаудиньо
2524 января, 07:34
«Палмейрас» предложил «Барсе» 27 млн евро за 80% прав на Роке (Diario Sport)
3222 января, 13:10
Рекомендуем
Главные новости
Сегодня – международный день бармена. «Сирена» хочет добавить в свой коктейль недостающий ингредиент – коммуникационного дизайнера. Ждем только вас!
5 минут назадВакансия
Защитник «Пари НН» Стаматов: «Не думал, что в России так безопасно. В Барселоне могут на прогулке вырвать сумку и убежать – здесь о таком даже не слышал»
113 минут назад
Моцарт о Титове: «Поставил бы его в топ-5 своих партнеров, а я играл с Роналдиньо и Роналдо. У него все было на высшем уровне – техника, понимание игры»
416 минут назад
Фанаты «Ньюкасла» после победы в матче Кубка лиги пели Артете: «Должно быть, дело в мяче». Тренер «Арсенала» был недоволен мячами на турнире
1224 минуты назад
Морган о Роналду в «Аль-Насре»: «Криштиану играет в лиге, не входящей в топ-3, перед 16-20 тысячами фанатов. Его голод, злость после незасчитанного гола, драйв и физическая форма невероятны»
2049 минут назад
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Ответные матчи. «Ливерпуль» против «Тоттенхэма»
228сегодня, 07:21
Лучшие голы Бундеслиги в январе. Откуда так много красоты?
сегодня, 07:00Спецпроект
Экс-форвард «Спартака» Николсон перешел в мексиканскую «Тихуану»
32сегодня, 06:49Фото
Победа «Реала», задержание на игре СКА за бросок ребенком кепки на лед, «Арсенал» вылетел из Кубка лиги, Щербакова в шоу Плющенко и другие новости
24сегодня, 06:17
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Фиорентины». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
3сегодня, 06:11
Ко всем новостям
Последние новости
Ривалдо о Ямале: «Я им восхищаюсь, он играет так, будто ему 25, жемчужина «Барсы». Ламин заслуживает этого за то, какой он человек. Видно, что он скромный, не позволяет славе и деньгам вскружить голову»
15 минут назад
«Енисей» не планирует подписывать Глушакова: «Он попросил потренироваться в командой, возражать не стали. У нас есть молодые перспективные ребята, закрывать им дорогу неправильно»
23 минуты назад
Кубок Франции. 1/8 финала. «Реймс» против «Бургуан Жалье»
1523 минуты назад
Каборе о позиции Запада по отношению к России: «Я сожалею о том, что некоторые мешают спорт и политику. В Буркина-Фасо другое отношение к ситуации»
28 минут назад
В Ла Лиге заявили, что РПЛ на шаг впереди в проведении предматчевых мероприятий: «В России люди могут больше проводить времени на матчах, потреблять продукцию»
933 минуты назад
«Галатасарай» за 2,5 млн евро купил Марио Лемина у «Вулвс»
38 минут назад
Тренер «Нью-Йорк Сити» о том, как ему удалось сдержать Месси: «Против лучших нет плана. Тут не обойтись без везения, нужно надеяться, что у лучшего в мире не самый удачный день»
446 минут назад
Раньери об 1:3 с «Миланом»: «Они закрыли нас в начале первого тайма, мы не были готовы к контратакам. Я доволен командой – было несколько ошибок, но «Рома» боролась до конца»
153 минуты назад
Сергей Чепчугов: «Мне довелось встретиться с Роналду в Лиге чемпионов, ради таких моментов стоит жить. Криштиану — человек-легенда»
12сегодня, 07:56
«Валенсия» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 23:30
7сегодня, 07:16
Рекомендуем