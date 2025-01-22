«Палмейрас» предложил «Барсе» 27 млн евро за 80% прав на Роке (Diario Sport)

Витор Роке может вернуться в Бразилию.

Текущее арендное соглашение «Барселоны» и «Бетиса » по форварду действует до 30 июня и подразумевает возможность продления еще на один сезон. По завершении каждого из двух сезонов андалузский клуб имеет право выкупить 80% прав на игрока за 25 миллионов евро.

При этом «Барселона » сохранит 20%. Эта сумма позволит каталонцам не понести убытки за игрока, купленного у «Атлетико Паранаэнсе» за 30 миллионов евро плюс 31 млн в виде бонусов (ни одни из которых на данный момент не активирован). Контракт Роке с «блауграной» рассчитан до 2030 года.

Как сообщает Diario Sport, в это зимнее трансферное окно Роке получил заманчивое предложение от «Палмейраса». Как утверждается, бразильский клуб готов заплатить 27 миллионов евро за 80% прав на футболиста – на 2 миллиона больше, чем в соглашении с «Бетисом», что для «Барселоны» означало бы прибыль в размере 5 миллионов евро в случае продажи за эту сумму.

«Палмейрас » намерен заключить сделку до конца месяца, клуб располагает средствами после продажи Витора Рейса в «Ман Сити» за 40 млн евро. Если им не удастся договориться сейчас, они попробуют приобрести Роке летом.

В текущем сезоне Ла Лиги Роке сыграл за «Бетис» 17 матчей и забил 4 гола.