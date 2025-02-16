«Зенит» даже в тройку не войдет! «Спартак» станет чемпионом». Геннадий Морозов о борьбе за титул
«Есть большой шанс, что «Спартак» выиграет чемпионат. Даю на это высокие шансы. Даже хорошо, что они проиграли «Зениту» на сборах. У «Спартака» еще есть время наиграть состав.
В прессе же опять раздули, начали лить грязь на «Спартак»! Это неправильно. Это была просто товарищеская игра. Чего раздули-то все? Будто чемпионат России уже начался.
«Спартак» – главный фаворит чемпионата. Они станут чемпионами.
Пора уже «Зениту» не стать чемпионом. А то постоянно одно и то же. Когда-то это заканчивается.
Сейчас «Зенит» показывает не тот футбол, что раньше. «Спартак» и «Краснодар» набирают, они в хорошем состоянии.
«Зенит» даже в тройку не войдет! Потом посмотрите.
В тройку войдут «Спартак», «Краснодар», «Динамо» или ЦСКА. «Локомотив» вряд ли войдет в тройку», – сказал бывший защитник и тренер красно-белых.
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