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«Зенит» даже в тройку не войдет! «Спартак» станет чемпионом». Геннадий Морозов о борьбе за титул

Геннадий Морозов назвал «Спартак» главным претендентом на чемпионство.

«Есть большой шанс, что «Спартак» выиграет чемпионат. Даю на это высокие шансы. Даже хорошо, что они проиграли «Зениту» на сборах. У «Спартака» еще есть время наиграть состав.

В прессе же опять раздули, начали лить грязь на «Спартак»! Это неправильно. Это была просто товарищеская игра. Чего раздули-то все? Будто чемпионат России уже начался. 

«Спартак» – главный фаворит чемпионата. Они станут чемпионами.

Пора уже «Зениту» не стать чемпионом. А то постоянно одно и то же. Когда-то это заканчивается.

Сейчас «Зенит» показывает не тот футбол, что раньше. «Спартак» и «Краснодар» набирают, они в хорошем состоянии.

«Зенит» даже в тройку не войдет! Потом посмотрите.

В тройку войдут «Спартак», «Краснодар», «Динамо» или ЦСКА. «Локомотив» вряд ли войдет в тройку», – сказал бывший защитник и тренер красно-белых.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
Геннадий Морозов
logoЛокомотив
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoДинамо Москва
logoЦСКА
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