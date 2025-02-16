«Зенит» даже в тройку не войдет! «Спартак» станет чемпионом». Геннадий Морозов о борьбе за титул

Геннадий Морозов назвал «Спартак» главным претендентом на чемпионство.

«Есть большой шанс, что «Спартак» выиграет чемпионат. Даю на это высокие шансы. Даже хорошо, что они проиграли «Зениту » на сборах. У «Спартака » еще есть время наиграть состав.

В прессе же опять раздули, начали лить грязь на «Спартак»! Это неправильно. Это была просто товарищеская игра. Чего раздули-то все? Будто чемпионат России уже начался.

«Спартак» – главный фаворит чемпионата. Они станут чемпионами.

Пора уже «Зениту» не стать чемпионом. А то постоянно одно и то же. Когда-то это заканчивается.

Сейчас «Зенит» показывает не тот футбол, что раньше. «Спартак» и «Краснодар» набирают, они в хорошем состоянии.

«Зенит» даже в тройку не войдет! Потом посмотрите.

В тройку войдут «Спартак», «Краснодар », «Динамо » или ЦСКА . «Локомотив» вряд ли войдет в тройку», – сказал бывший защитник и тренер красно-белых.