Аморим о травме Диалло: «Бывают сезоны, когда случается все сразу и в одно время»
Рубен Аморим подтвердил, что Амад Диалло больше не сыграет в этом сезоне за «МЮ».
22-летний вингер «Манчестер Юнайтед» получил травму голеностопа на тренировке и выбыл до конца сезона.
«Думаю, Амад Диалло выбыл до конца сезона, да.
Бывают такие сезоны, когда случается все сразу и в одно время. Может быть, мы найдем новые способы создавать моменты», – сказал главный тренер «МЮ» Аморим.
Амад забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 22 матчах АПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь.
Новая авария в «МЮ»: потеряли четверых за неделю. Амада – до конца сезона!
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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