Аморим о травме Диалло: «Бывают сезоны, когда случается все сразу и в одно время»

Рубен Аморим подтвердил, что Амад Диалло больше не сыграет в этом сезоне за «МЮ».

22-летний вингер «Манчестер Юнайтед » получил травму голеностопа на тренировке и выбыл до конца сезона.

«Думаю, Амад Диалло выбыл до конца сезона, да.

Бывают такие сезоны, когда случается все сразу и в одно время. Может быть, мы найдем новые способы создавать моменты», – сказал главный тренер «МЮ» Аморим .

Амад забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 22 матчах АПЛ в этом сезоне. Его подробная статистика – здесь .

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