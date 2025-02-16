В RFEF растет беспокойство по поводу судейства в Ла Лиге. Глава федерации Лусан хочет начать «структурные изменения» в системе назначения и оценки работы арбитров (Marca)
По данным Marca, глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан хочет начать структурные изменения в судейской системе уже в ближайшее время. В частности, федерация обеспокоена действующей системой назначения судей, их повышения и понижения в классе, за которую в большей степени ответственен Технический комитет судей Испании (CTA).
Предполагается, что целью изменений станет устранение в системе взаимных обязательств и выявление лучших арбитров, способных работать на решающих матчах турнира. RFEF стремится к тому, чтобы люди, составляющие отчеты о судьях, были независимы и обладали незапятнанной репутацией. Кроме того, федерация намерена работать над повышением прозрачности критериев оценки работы арбитров.
Также сообщается, что «Реал» на встрече с представителями CTA в понедельник планирует представить свои предложения по улучшению арбитражной системы в Испании.
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