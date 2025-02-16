Булыкин о Сафонове: «У Матвея большое будущее в Европе – в «ПСЖ» он развивается и прогрессирует. Во Франции топ-чемпионат, хоть и называется «Макдоналдс-лига»

Дмитрий Булыкин считает, что у Матвея Сафонова большое будущее в Европе.

«Любого футболиста, уезжающего играть в топ-чемпионат, я оцениваю высоко. Во Франции топ-чемпионат, хоть и называется «Макдоналдс-лига». Сафонов развивается, прогрессирует просто тренируясь в «ПСЖ », но у него еще есть и матчи, в которых он выступает на ноль. Плюс он и французский учит.

Этот переход сто процентов был правильным шагом. Матвей делает все верно, осталось только пробиться в состав, но иногда это происходит не так быстро, как того хотят футболисты. Однако у Матвея большое будущее в европейском футболе. Могу только пожелать ему удачи», – сказал экс-нападающий сборной России.