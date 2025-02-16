Маттеус о Мусиале: «Лицо не только «Баварии», но и всего немецкого футбола. Джамал заслуживает всех похвал – рад, что он остается в клубе и в Бундеслиге»

Лотар Маттеус назвал Джамала Мусиалу лицом немецкого футбола.

В пятницу «Бавраия» объявила о продлении контракта с полузащитником до 2030 года.

«Конечно, я рад, что он остается в «Баварии» и в Бундеслиге. Конечно, в какой-то момент можно будет активировать отступные, но я думаю, что до этого еще несколько лет. Мне нравится наблюдать за ним, нравится его манера игры. Его хвалят со всех сторон, и он этого заслуживает.

Тем не менее, он продолжает учиться, забивает головой и с дальней дистанции. Он является лицом не только «Баварии», но и всей Бундеслиги и немецкого футбола. У него большие амбиции в сборной, и он работает [над их воплощением]. Он на правильном пути, как и Флориан Виртц », – сказал бывший игрок сборной Германии.