Антонио Кассано: «Роналду слишком много выиграл, чтобы его сравнивали со мной. Меня в «Реале» если и помнят, то из-за меховой куртки на презентации. Меня выгнали от безысходности через 2 года»
«Роналду слишком хорош и слишком много выиграл для того, чтобы его сравнивать со мной. У меня были взлеты и падения. Помните куртку с мехом, в которой я был на презентации в «Реале»? У меня ее украли. Я потом отдельно расскажу, как это произошло.
Помнят ли меня в «Реале» до сих пор? Разве что из-за этого и помнят.
Если вы подписываете меня, то таким, какой я есть. В своем доме я решаю, как поступать. Вы меня подписали – и теперь решаю я.
Там был президент Флорентино Перес, почетный президент Ди Стефано, технический директор Бутрагеньо. Когда они меня покупали, я сказал: «Спокойно, завтра я приду в пиджаке и галстуке». А потом я надел куртку с мехом.
Сегодня я чувствую отвращение, глядя на себя. У меня был контракт на шесть с половиной лет, но через два года они меня от безысходности выгнали, и я ушел, потому что хотел домой», – сказал экс-форвард «Реала» в шоу Viva El Fútbol.
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