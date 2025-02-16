Бензема забил 15-й гол в чемпионате Саудовской Аравии. До Роналду – 1 мяч

Карим Бензема сократил до минимума отставание от Криштиану Роналду в гонке бомбардиров.

Бензема забил победный гол и сделал две результативные передачи в матче с «Аль-Вахдой» (4:1). В текущем чемпионате Саудовской Аравии на счету 37-летнего форварда «Аль-Иттихада » 15 мячей.

В гонке бомбардиров сезона лидирует 40-летний нападающий «Аль-Насра » Роналду , забивший 16 голов в 19 играх. Бензема провел на два матча меньше.