Бензема забил 15-й гол в чемпионате Саудовской Аравии. До Роналду – 1 мяч
Карим Бензема сократил до минимума отставание от Криштиану Роналду в гонке бомбардиров.
Бензема забил победный гол и сделал две результативные передачи в матче с «Аль-Вахдой» (4:1). В текущем чемпионате Саудовской Аравии на счету 37-летнего форварда «Аль-Иттихада» 15 мячей.
В гонке бомбардиров сезона лидирует 40-летний нападающий «Аль-Насра» Роналду, забивший 16 голов в 19 играх. Бензема провел на два матча меньше.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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