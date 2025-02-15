Мбаппе первым после Роналду и 4-м в XXI веке забил 25 голов в дебютном сезоне за «Реал»
Килиан Мбаппе повторил достижение Криштиану Роналду.
Французский нападающий открыл счет в игре «Реала» с «Осасуной» в 24-м туре Ла Лиги. Теперь у него 25 голов в дебютном сезоне в составе мадридцев.
В XXI веке достигнуть этой отметки в течение первого сезона в «Реале» до Мбаппе удавалось лишь Криштиану Роналду (2009/10), Руду ван Нистелрою (2006/07) и Роналдо (2002/03).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
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