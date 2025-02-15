18

Мбаппе первым после Роналду и 4-м в XXI веке забил 25 голов в дебютном сезоне за «Реал»

Килиан Мбаппе повторил достижение Криштиану Роналду.

Французский нападающий открыл счет в игре «Реала» с «Осасуной» в 24-м туре Ла Лиги. Теперь у него 25 голов в дебютном сезоне в составе мадридцев.

В XXI веке достигнуть этой отметки в течение первого сезона в «Реале» до Мбаппе удавалось лишь Криштиану Роналду (2009/10), Руду ван Нистелрою (2006/07) и Роналдо (2002/03).

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Педро Мартина
logoКилиан Мбаппе
logoОсасуна
logoРоналдо
logoРуд ван Нистелрой
logoЛа Лига
logoКриштиану Роналду
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мбаппе забил 11 голов в 2025 году. В топ-лигах больше только у Дембеле – 15
6сегодня, 16:15
Мбаппе забил 25 голов в 37 играх за «Реал». Килиан отличился в трех матчах подряд
17сегодня, 15:48
Дешам о Мбаппе: «Он полностью восстановился. На Евро было несколько факторов: другой игровой ритм после «ПСЖ» и травма носа»
1вчера, 08:41
Рекомендуем
Главные новости
ТВ «Реала»: «Дань уважения грязной лиге Негрейры со стороны Монтеро и францисканское терпение игроков «Реала», продолжающих выступать в этой паршивой лиге. Они святые и герои»
3 минуты назад
Беллингем об удалении с «Осасуной»: «Я допустил ошибку, но никого не оскорблял. Я даже не говорил это напрямую судье, а сказал это самому себе»
217 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» без Головина играет с «Нантом», «ПСЖ» Сафонова против «Тулузы», «Марсель» забил 5 голов «Сент-Этьену»
317 минут назадLive
«Атлетико» остался в меньшинстве на 7-й минуте матча с «Сельтой». Барриос ударил Дурана шипами в голень
3419 минут назадФото
Гвардиола о 4:0 с «Ньюкаслом»: «Мы вспомнили, кто мы такие, я доволен темпом и интенсивностью в атаке. «Ман Сити» нужно выигрывать эти матчи, чтобы попасть в ЛЧ»
1730 минут назад
Карло Анчелотти: «Беллингем сказал «да брось ты», а не «пошел на ###», судья неправильно понял. Все видели, что было в последних матчах, не стану ничего добавлять, чтобы не пропустить игру»
7534 минуты назад
Беллингем – арбитру Монтеро: «Я говорю с тобой с уважением, да пошел ты на ###». Судья удалил хавбека «Реала» за разговоры
10237 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» в гостях у «Байера», «Дортмунд» уступил «Бохуму»
2947 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ман Сити» разгромил «Ньюкасл», «Арсенал» победил «Лестер», «Эвертон» против «Кристал Пэлас»
35647 минут назадLive
Чемпионат Испании. «Реал» сыграл вничью с «Осасуной», «Атлетико» принимает «Сельту», «Леганес» и «Алавес» сыграли 3:3
44247 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
Эдерсон про Хусанова в матче с «Ньюкаслом»: «Он сыграл очень хорошо. Абдукодир говорит по-русски, ему трудно общаться с нами, но он слушает, старается. Рад за него»
23 минуты назад
«Монако» – «Нант» – 0:1. Аблин забил на 4-й минуте. Онлайн-трансляция
11 минут назадLive
Родриго – 5-й бразилец с 250 матчами за «Реал». У Каземиро – 336, лидирует Марсело – 546
220 минут назад
У Гасперини 600 очков в Серии А во главе «Аталанты». Больше с одним клубом набирал лишь Аллегри – за два этапа в «Ювентусе»
424 минуты назад
Экс-арбитр Бурруль о попадании мяча в руку Катены в матче «Реала» и «Осасуны»: «Такие пенальти никогда не назначают. Это опорная рука»
1044 минуты назад
«Байер» – «Бавария». Кейн, Олисе, Мусиала и Виртц играют
31сегодня, 16:37
«Атлетико» – «Сельта» – 0:0. Онлайн-трансляция. Симеоне, Альварес, Гризманн и Дуран играют
847 минут назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Вахдой»
1047 минут назадLive
«Осасуна» победила «Барсу» и сыграла вничью с «Реалом» дома в этом сезоне, взяв 4 из 6 очков
1250 минут назад
Мармуш набрал 18 очков за хет-трик «Ньюкаслу». Это первые голы полузащитника в «Сити»
251 минуту назадФэнтези
Рекомендуем