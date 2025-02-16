«Алавес» пожаловался на судейство в Ла Лиге после 3:3 с «Леганесом»: «Разные критерии в ключевых матчах влияют на их исход. Мы заслуживаем соревноваться в равных условиях»

«Алавес» пожаловался на судейство в Ла Лиге.

Клуб опубликовал официальное заявление на своем сайте после матча с «Леганесом » (3:3) в рамках 24-го тура испанского чемпионата. Во вчерашней встрече судья Пабло Гонсалес Фуэртес назначил в ворота «Алавеса» два пенальти в 1-м тайме.

«Алавес» заявляет о полном несогласии с определенными судейскими решениями, от которых он страдает в текущем сезоне.

Клуб направит официальную жалобу в соответствующие инстанции. Применение разных судейских критериев в ключевых матчах серьезно влияет на их исход.

Наша команда, наши болельщики и наши ценности заслуживают полностью равных условий состязания. Мы продолжим бороться, чтобы защитить честь и имя «Алавеса » и наших болельщиков», – говорится в сообщении клуба.

«Алавес» занимает предпоследнее, 19-е, место в таблице Ла Лиги, набрав 22 очка в 24 турах.