Хаманн о «Боруссии»: «Они играют как молодежная команда – никаких признаков профессионализма, ничего, что нужно требовать в первую очередь. Им нужен не тренер, а волшебник»

Дитмар Хаманн раскритиковал игру дортмундской «Боруссии» в нынешнем сезоне.

Вчера «Боруссия » уступила «Бохуму» (0:2) в 22-м туре Бундеслиги. Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице.

«Боруссия» играла как молодежная команда. Не было никаких признаков профессионализма, серьезности или энтузиазма. Я не знаю, что сказать об этой команде. Нет никакой надежды. Они не демонстрируют ничего из того, что должно быть основными требованиями. Им нужен не тренер, а волшебник.

Брандт провел ужасный матч. Ему почти тридцать, он провел в клубе всю жизнь и является одним из тех, на кого нужно равняться. Если у такого игрока точность передач составляет 70 процентов, и он теряет мячи на протяжении всей игры, то не стоит удивляться. В какой-то момент вы должны сказать «достаточно» таким игрокам, как Брандт или Забитцер , и заменить их. Другого выхода нет.

Если это не сработает, и если не будет никаких улучшений, то в какой-то момент придется чистить состав. Сейчас им необходимо принять такое решение в отношении шести или восьми игроков. Это может дорого обойтись, особенно при непопадании в Лигу чемпионов. Но с командой в ее текущем состоянии потеряна всякая надежда», – сказал бывший игрок сборной Германии.