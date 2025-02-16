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Баскетболист Сиакам назвал Винисиуса лучшим футболистом мира. Вингер «Реала» ответил: «Мой бро!» 

Баскетболист НБА назвал Винисиуса лучшим футболистом мира.

«Мой мальчик Вини. Да, он хорош. И он крутой. Лучший игрок в мире прямо сейчас», – сказал  Паскаль Сиакам из «Индианы». Вингер «Реала» ответил в интернете сообщением: «Мой бро!»

Статистика Винисиуса доступна здесь.

Опубликовано: Sports
Источник: Goal
logoВинисиус Жуниор
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoНБА
logoИндиана
logoПаскаль Сиакам
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