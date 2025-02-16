Баскетболист Сиакам назвал Винисиуса лучшим футболистом мира. Вингер «Реала» ответил: «Мой бро!»
Баскетболист НБА назвал Винисиуса лучшим футболистом мира.
«Мой мальчик Вини. Да, он хорош. И он крутой. Лучший игрок в мире прямо сейчас», – сказал Паскаль Сиакам из «Индианы». Вингер «Реала» ответил в интернете сообщением: «Мой бро!»
Статистика Винисиуса доступна здесь.
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