Баскетболист Сиакам назвал Винисиуса лучшим футболистом мира. Вингер «Реала» ответил: «Мой бро!» 

Баскетболист НБА назвал Винисиуса лучшим футболистом мира.

«Мой мальчик Вини. Да, он хорош. И он крутой. Лучший игрок в мире прямо сейчас», – сказал Паскаль Сиакам из «Индианы». Вингер «Реала» ответил в интернете сообщением: «Мой бро!»

Статистика Винисиуса доступна здесь .