«Бавария» ни разу не попала в створ в матче Бундеслиги во второй раз за время сбора статистики Opta. Первый был в 2008-м

«Бавария» повторила свой антирекорд в игре с «Байером».

Мюнхенцы разделили очки с «Байером » в 22-м туре чемпионата Германии – 0:0.

Команда Венсана Компани пробила всего дважды и ни разу не попала в створ.

Всего во второй раз за время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2004/05) «Бавария » завершила матч Бундеслиги без точных ударов. Первый такой случай был в мае 2008 года в игре с «Вольфбургом».