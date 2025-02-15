«Бавария» ни разу не попала в створ в матче Бундеслиги во второй раз за время сбора статистики Opta. Первый был в 2008-м
«Бавария» повторила свой антирекорд в игре с «Байером».
Мюнхенцы разделили очки с «Байером» в 22-м туре чемпионата Германии – 0:0.
Команда Венсана Компани пробила всего дважды и ни разу не попала в створ.
Всего во второй раз за время сбора статистики Opta Sports (с сезона-2004/05) «Бавария» завершила матч Бундеслиги без точных ударов. Первый такой случай был в мае 2008 года в игре с «Вольфбургом».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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