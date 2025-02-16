Директор «Баварии» Эберль о 0:0 с «Байером»: «В нашей ДНК нет такого, чтобы играть на ничью. Впервые в этом сезоне нам не удалось сыграть в свой футбол. Но мы довольны результатом»
Директор «Баварии» Макс Эберль оценил итоги игры с «Байером».
Матч 22-го тура Бундеслиги завершился ничьей со счетом 0:0.
«Мы очень довольны результатом. Мы упорно боролись.
Для нас нетипично защищаться, в ДНК «Баварии» нет такого, чтобы играть на ничью, но «Леверкузен» провел отличную игру и не позволил нам многого.
Мы на самом деле хотели играть в свой футбол, но впервые в этом сезоне нам это не удалось, что стало результатом отличной игры «Байера».
Тем не менее, менталитет нашей команды был правильным», – сказал Эберль в эфире Sky Sport.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bayern & Germany
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем