Директор «Баварии» Эберль о 0:0 с «Байером»: «В нашей ДНК нет такого, чтобы играть на ничью. Впервые в этом сезоне нам не удалось сыграть в свой футбол. Но мы довольны результатом»

Директор «Баварии» Макс Эберль оценил итоги игры с «Байером».

Матч 22-го тура Бундеслиги завершился ничьей со счетом 0:0.

«Мы очень довольны результатом. Мы упорно боролись.

Для нас нетипично защищаться, в ДНК «Баварии» нет такого, чтобы играть на ничью, но «Леверкузен » провел отличную игру и не позволил нам многого.

Мы на самом деле хотели играть в свой футбол, но впервые в этом сезоне нам это не удалось, что стало результатом отличной игры «Байера».

Тем не менее, менталитет нашей команды был правильным», – сказал Эберль в эфире Sky Sport.