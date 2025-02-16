Меньян и «Милан» продлят контракт до 2028-го с зарплатой 5 млн евро в год. Голкипер интересен «ПСЖ»
«Милан» близок к продлению контракта с Майком Меньяном.
Журналист Маттео Моретто сообщает, что клуб и вратарь достигли устного соглашения о новом контракте до 2028 года с возможностью продления еще на год. Зарплата Меньяна по обновленному соглашению составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов. Ожидается, что подписание контракта состоится в ближайшие недели.
Действующий контракт Меньяна с «Миланом» истекает в 2026 году. Ранее появлялась информация об интересе к голкиперу со стороны «ПСЖ».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Маттео Моретто
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