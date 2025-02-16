Бове о проблемах с сердцем: «Это заставило меня понять, насколько тонка грань между жизнью и смертью. Не играть в футбол сложно – чувствую себя как певец, потерявший голос»

Эдоардо Бове рассказал, как переживает проблемыс сердцем.

Напомним, на 17-й минуте матча Серии А с «Интером» хавбек «Фиорентины» упал на газон, потеряв сознание. Позже стало известно, что у игрока возникли проблемы с сердцем. 22-летний футболист перенес операцию, ему успешно имплантировали съемный подкожный дефибриллятор. С ним он не может играть в Италии.

Полузащитник «Фиорентины» выступил с речью на сцене фестиваля в Сан-Ремо.

«Для меня большая честь быть здесь, я благодарен за приглашение.

Я переживаю этот период со взлетами и падениями. Футбол – моя форма самовыражения, и сложно не иметь возможности играть. Как певец, потерявший голос, я чувствую себя неполноценным.

Поддержка людей была невероятной, независимо от клубных цветов. Это также заставило меня понять серьезность ситуации. Я проснулся в больнице, ничего не помня и, только взглянув на других, понял, что произошло. Они с облегчением посмотрели на меня, и это заставило меня осознать, насколько это страшно.

Мой случай заставил меня понять, насколько тонка грань между жизнью и смертью», – сказал Бове.