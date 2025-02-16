  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Аль-Хилаль» за приглашение иностранных арбитров в саудовскую лигу: «В матче с «Аль-Риядом» не назначено 2 пенальти, четко подтвержденные кадрами ВАР. Подозрительные судейские решения»
13

«Аль-Хилаль» за приглашение иностранных арбитров в саудовскую лигу: «В матче с «Аль-Риядом» не назначено 2 пенальти, четко подтвержденные кадрами ВАР. Подозрительные судейские решения»

«Аль-Хилаль» недоволен судейством в чемпионате Саудовской Аравии.

Клуб выступил с заявлением после матча с «Аль-Риядом» (1:1) и после 20 туров занимает в таблице 2-е место, отставая от «Аль-Иттихада» на 4 очка. В прошлом сезоне «Аль-Хилаль» стал чемпионом.

«Аль-Хилаль» выражает удивление по поводу подозрительных судейских решений, принятых во время матча чемпионата Саудовской Аравии, несмотря на наличие новейших технологий, помогающих принимать справедливые решения.

Последний инцидент произошел в матче против «Аль-Рияда», где было проигнорировано назначение двух пенальти, четко подтвержденных кадрами ВАР с разных ракурсов. Это очередной случай судейства, характеризующийся упрямством и нежеланием применять технологии ВАР, чтобы назначить пенальти при всей однозначности ситуации.

Клуб поясняет, что его позиция остается твердой в плане важности привлечения иностранных судейских бригад для обслуживания матчей «Аль-Хилаля» при условии, что это арбитры высшего уровня, работающие в мировых топ-лигах.

Клуб надеется, что текущая ситуация не является результатом заявлений Майкла Эменало, исполнительного директора саудовской лиги, который выразил надежду, что у «Аль-Хилаля» «будут приключения». Клуб указал, что такие заявления не подобают чиновнику, который должен оставаться нейтральным по отношению ко всем командам лиги», – говорится в заявлении «Аль-Хилаля».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: страница «Аль-Хилаля» в Х
logoАль-Хилаль
logoсудьи
Майкл Эменало
logoАль-Рияд
logoвысшая лига Саудовская Аравия
видеоповторы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема забил 4 гола «Аль-Вахде»
11вчера, 19:32
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях сыграл вничью с «Дамаком»
48 февраля, 19:05
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема победил «Аль-Холуд» 4:3, «Аль-Кадисия» Обамеянга сыграла 1:1 с «Аль-Фатехом»
41 февраля, 19:05
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Вулвс», «МЮ» в гостях у «Тоттенхэма»
3689 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Интера», «Рома» в гостях у «Пармы», «Фиорентина» примет «Комо»
47сегодня, 05:04
Петржела приглашен на 100-летний юбилей «Зенита»: «Не знаю, какая будет ситуация. Меня бы задавили, если бы полетел в Россию»
60сегодня, 06:18
Скандальная ничья «Реала» и красная Беллингема, Гуменник победил в финале Гран-при России, Синнера забанили на 3 месяца, поражение Медведева, рекордное золото Йоханнеса Бо, сухой матч Сафонова и другие новости
13сегодня, 06:10
Агент Алеррандро: «Форвард приедет в расположение ЦСКА в ближайшие дни. О переходе объявят в начале недели»
10сегодня, 04:30
Бензема забил 15-й гол в чемпионате Саудовской Аравии. До Роналду – 1 мяч
21сегодня, 02:59
Канчельскис о Тюкавине: «Надо уезжать в Европу, чтобы не начать сбавлять. Останется в РПЛ – серьезного прогресса не добьется»
29сегодня, 02:31
Саввиди может вернуться в «Ростов». Процесс приватизации 1/4 акций клуба остановлен («РБ Спорт»)
21сегодня, 01:32
«Реал» предоставит дисциплинарному комитету запись трансляции, чтобы доказать, что Беллингем не говорил «иди на ###» судье матча с «Осасуной»
155вчера, 23:05
У «ПСЖ» 11 побед и ничья в 2025 году. В топ-лигах только команда Энрике остается без поражений
10вчера, 22:12
Ко всем новостям
Последние новости
Сафонов – лучший по проценту сухих матчей (50%) и отраженных ударов (76%) среди вратарей, сыгравших 5+ матчей в сезоне Лиги 1
2 минуты назад
Дюпра о Дешаме: «Он победитель. После сборной Франции у него будет выбор среди крупнейших клубов, и он продолжит побеждать»
7 минут назад
Товарищеские матчи. «Крылья Советов» против «Кызыл-Жара» и «Тобола», «Динамо» Махачкала сыграет с «Ахматом»
118 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Лион» в гостях у «Монпелье», «Ницца» сыграет с «Гавром» Кузяева
3222 минуты назад
Андреев покинет пост гендиректора «Крыльев» на следующей неделе («Матч ТВ»)
527 минут назад
Юсупов перешел из «Динамо» Махачкала в «Черноморец». У хавбека 11 голов в 115 матчах за дагестанский клуб
239 минут назад
«Ювентус» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 22:45
353 минуты назад
Чемпионат Германии. «Вердер» против «Хоффенхайма», «Айнтрахт» сыграет с «Хольштайном»
107сегодня, 06:54
«Тоттенхэм» – «Манчестер Юнайтед». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
1сегодня, 06:49
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева встретится с «Ламией», матч начнется в 21:00
сегодня, 06:45
Рекомендуем