«Аль-Хилаль» за приглашение иностранных арбитров в саудовскую лигу: «В матче с «Аль-Риядом» не назначено 2 пенальти, четко подтвержденные кадрами ВАР. Подозрительные судейские решения»
Клуб выступил с заявлением после матча с «Аль-Риядом» (1:1) и после 20 туров занимает в таблице 2-е место, отставая от «Аль-Иттихада» на 4 очка. В прошлом сезоне «Аль-Хилаль» стал чемпионом.
«Аль-Хилаль» выражает удивление по поводу подозрительных судейских решений, принятых во время матча чемпионата Саудовской Аравии, несмотря на наличие новейших технологий, помогающих принимать справедливые решения.
Последний инцидент произошел в матче против «Аль-Рияда», где было проигнорировано назначение двух пенальти, четко подтвержденных кадрами ВАР с разных ракурсов. Это очередной случай судейства, характеризующийся упрямством и нежеланием применять технологии ВАР, чтобы назначить пенальти при всей однозначности ситуации.
Клуб поясняет, что его позиция остается твердой в плане важности привлечения иностранных судейских бригад для обслуживания матчей «Аль-Хилаля» при условии, что это арбитры высшего уровня, работающие в мировых топ-лигах.
Клуб надеется, что текущая ситуация не является результатом заявлений Майкла Эменало, исполнительного директора саудовской лиги, который выразил надежду, что у «Аль-Хилаля» «будут приключения». Клуб указал, что такие заявления не подобают чиновнику, который должен оставаться нейтральным по отношению ко всем командам лиги», – говорится в заявлении «Аль-Хилаля».
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