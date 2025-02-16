«Аль-Хилаль» за приглашение иностранных арбитров в саудовскую лигу: «В матче с «Аль-Риядом» не назначено 2 пенальти, четко подтвержденные кадрами ВАР. Подозрительные судейские решения»

«Аль-Хилаль» недоволен судейством в чемпионате Саудовской Аравии.

Клуб выступил с заявлением после матча с «Аль-Риядом » (1:1) и после 20 туров занимает в таблице 2-е место, отставая от «Аль-Иттихада» на 4 очка. В прошлом сезоне «Аль-Хилаль » стал чемпионом.

«Аль-Хилаль» выражает удивление по поводу подозрительных судейских решений, принятых во время матча чемпионата Саудовской Аравии, несмотря на наличие новейших технологий, помогающих принимать справедливые решения.

Последний инцидент произошел в матче против «Аль-Рияда», где было проигнорировано назначение двух пенальти, четко подтвержденных кадрами ВАР с разных ракурсов. Это очередной случай судейства, характеризующийся упрямством и нежеланием применять технологии ВАР, чтобы назначить пенальти при всей однозначности ситуации.

Клуб поясняет, что его позиция остается твердой в плане важности привлечения иностранных судейских бригад для обслуживания матчей «Аль-Хилаля» при условии, что это арбитры высшего уровня, работающие в мировых топ-лигах.

Клуб надеется, что текущая ситуация не является результатом заявлений Майкла Эменало , исполнительного директора саудовской лиги, который выразил надежду, что у «Аль-Хилаля» «будут приключения». Клуб указал, что такие заявления не подобают чиновнику, который должен оставаться нейтральным по отношению ко всем командам лиги», – говорится в заявлении «Аль-Хилаля».