Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттихад» Бензема играет с «Аль-Таавуном», «Аль-Наср» Роналду встретится с «Аль-Фейхой» в субботу
В чемпионате Саудовской Аравии проходят матчи 19-го тура.
«Аль-Иттихад» Карима Бензема играет с «Аль-Таавуном».
В субботу «Аль-Наср» Криштиану Роналду примет «Аль-Фейху».
В воскресенье «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Дамаком».
Чемпионат Саудовской Аравии
19-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблица чемпионата Саудовской Аравии
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем