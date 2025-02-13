Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Ахли», «Аль-Хилаль» Малкома сыграет с «Аль-Риядом» в пятницу

В чемпионате Саудовской Аравии пройдут матчи 20-го тура.

В четверг «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Аль-Ахли».

В пятницу «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Рияд».

В субботу «Аль-Иттихад» Карима Бензема встретится на выезде с «Аль-Вахдой».

Чемпионат Саудовской Аравии

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Саудовской Аравии

Статистика чемпионата Саудовской Аравии