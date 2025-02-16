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  • Конте об упущенных победах «Наполи» с «Лацио» и «Ромой»: «Горькое послевкусие, но ничьи на «Стадио Олимпико» нужно воспринимать положительно»
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Конте об упущенных победах «Наполи» с «Лацио» и «Ромой»: «Горькое послевкусие, но ничьи на «Стадио Олимпико» нужно воспринимать положительно»

Антонио Конте оценил ничьи «Наполи» в гостях с «Лацио» (2:2) и «Ромой» (1:1).

«Это разочаровывает, поскольку в итоге мы потеряли на «Стадио Олимпико» четыре очка против отличных соперников в самых концовках игр. Наша команда обладает мастерством и доказывает это, нас трудно обыграть, но упущенные победы на финише матчей оставляют горькое послевкусие.

«Лацио» был нашим раздражителем (ранее в сезоне римляне дважды обыграли «Наполи» – 3:1 в Кубке и 1:0 в Серии А – Спортс”), мы должны продолжать в том же духе и гордиться тем, что делаем, проливая семь потов в каждом матче.

Эти ничьи на «Стадио Олимпико» нужно воспринимать как положительные результаты. Мы не должны забывать, как все начиналось, сегодня мы могли быть счастливее, но это футбол», – сказал тренер «Наполи».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
logoНаполи
logoРома
logoсерия А Италия
logoАнтонио Конте
logoЛацио
logoСтадио Олимпико Рим
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