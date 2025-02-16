Конте об упущенных победах «Наполи» с «Лацио» и «Ромой»: «Горькое послевкусие, но ничьи на «Стадио Олимпико» нужно воспринимать положительно»

Антонио Конте оценил ничьи «Наполи» в гостях с «Лацио» (2:2) и «Ромой» (1:1).

«Это разочаровывает, поскольку в итоге мы потеряли на «Стадио Олимпико» четыре очка против отличных соперников в самых концовках игр. Наша команда обладает мастерством и доказывает это, нас трудно обыграть, но упущенные победы на финише матчей оставляют горькое послевкусие.

«Лацио » был нашим раздражителем (ранее в сезоне римляне дважды обыграли «Наполи » – 3:1 в Кубке и 1:0 в Серии А – Спортс”), мы должны продолжать в том же духе и гордиться тем, что делаем, проливая семь потов в каждом матче.

Эти ничьи на «Стадио Олимпико » нужно воспринимать как положительные результаты. Мы не должны забывать, как все начиналось, сегодня мы могли быть счастливее, но это футбол», – сказал тренер «Наполи».