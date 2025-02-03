«Наполи» сыграл вничью с «Ромой» после 7 побед подряд. Команда Конте опережает «Интер» на 3 очка, проведя на игру больше

«Наполи» не смог продлить серию побед, пропустив от «Ромы» в добавленное время.

Команда Антонио Конте сыграла вничью с римлянами в 23-м туре Серии А.

Теперь у партенопейцев 54 очка после 23 игр. Они возглавляют таблицу, опережая «Интер» на 3 балла, но при этом проведя на игру больше.

Также в четверку на данный момент входят «Аталанта» (47 очков) и «Ювентус» (40 очков).

«Наполи» не проигрывает с 8 декабря. За это время у него 7 побед и одна ничья.

9 февраля неаполитанцы встретятся с «Удинезе».