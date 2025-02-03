«Наполи» сыграл вничью с «Ромой» после 7 побед подряд. Команда Конте опережает «Интер» на 3 очка, проведя на игру больше
«Наполи» не смог продлить серию побед, пропустив от «Ромы» в добавленное время.
Команда Антонио Конте сыграла вничью с римлянами в 23-м туре Серии А.
Теперь у партенопейцев 54 очка после 23 игр. Они возглавляют таблицу, опережая «Интер» на 3 балла, но при этом проведя на игру больше.
Также в четверку на данный момент входят «Аталанта» (47 очков) и «Ювентус» (40 очков).
«Наполи» не проигрывает с 8 декабря. За это время у него 7 побед и одна ничья.
9 февраля неаполитанцы встретятся с «Удинезе».
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем