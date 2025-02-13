Радимов о Тюкавине: «Хочется, чтобы он был лидером «Динамо». Если Константин не возьмет бразды правления и не начнет спрашивать с иностранцев, ничего у клуба не выйдет»

Владислав Радимов поделился ожиданиями от игры и роли Константина Тюкавина.

В текущем сезоне 22-летний форвард провел 18 матчей в Мир российской Премьер-лиге, забил семь мячей и отдал две голевые передачи.

«Мне от Тюкавина хотелось бы, чтобы он был лидером «Динамо ». Он должен требовать от своих партнеров: «Ребят, во что мы играем?», «Почему мы можем вести 2:0 и отдать игру?»

Должен быть лидер. Фомин на это не подходит, Лещук тем более. Лунев в воротах, кто‑то в поле должен быть. В поле я вижу только одну кандидатуру – это Тюкавин.

Если он не возьмет бразды правления в свои руки, пульт управления командой и не начнет спрашивать с тех же иностранцев, ничего из «Динамо» не выйдет», – сказал бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов .

Владислав Радимов: «Вся страна болеет за то, чтобы «Динамо» стало чемпионом. Когда‑то оно должно что‑то выиграть»