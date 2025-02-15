«Реал» три матча не побеждает в Ла Лиге. «Атлетико» сегодня может опередить команду Анчелотти

«Реал» может потерять первую строчку по итогам 24-го тура Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти сегодня сыграла вничью с «Осасуной» – 1:1. В двух предыдущих турах «сливочные» уступили «Эспаньолу» (0:1) и сыграли вничью с «Атлетико » (1:1).

«Реал » набрал 51 очко и на данный момент лидирует в таблице чемпионата Испании .

«Атлетико», отстающий на 2 балла, начнет свой матч против «Сельты» сегодня в 20:30 по московскому времени.