«Реал» пропустил с пенальти в четырех матчах подряд

«Реал» пропустил с пенальти в четвертом матче подряд.

Сегодня мадридская команда играет с «Осасуной» на выезде в рамках 24-го тура Ла Лиги (1:1, второй тайм).

На 56-й минуте матча нападающий «Осасуны» Анте Будимир нанес удар из штрафной площади. Футболист «Реала » Эдуардо Камавинга попытался помешать сопернику и заблокировать удар, но наступил ему на ногу. Главный арбитр игры Хосе Мунуэра Монтеро назначил 11-метровый , который реализовал Будимир.

Ранее «Реал» пропускал голы с пенальти в играх с «Леганесом» (3:2), «Атлетико» (1:1) и «Манчестер Сити» (3:2).