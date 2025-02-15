«Реал» пропустил с пенальти в четырех матчах подряд
«Реал» пропустил с пенальти в четвертом матче подряд.
Сегодня мадридская команда играет с «Осасуной» на выезде в рамках 24-го тура Ла Лиги (1:1, второй тайм).
На 56-й минуте матча нападающий «Осасуны» Анте Будимир нанес удар из штрафной площади. Футболист «Реала» Эдуардо Камавинга попытался помешать сопернику и заблокировать удар, но наступил ему на ногу. Главный арбитр игры Хосе Мунуэра Монтеро назначил 11-метровый, который реализовал Будимир.
Ранее «Реал» пропускал голы с пенальти в играх с «Леганесом» (3:2), «Атлетико» (1:1) и «Манчестер Сити» (3:2).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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