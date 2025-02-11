CTA рассмотрит выкрик Беллингема «Иди ## ###, мужик! ########!» в адрес лайнсмена матча с «Атлетико» (Diario Sport)
В Испании изучат брань Джуда Беллингема в адрес судьи.
Напомним, на 12-й минуте матча с «Атлетико» (1:1) полузащитник «Реала» крикнул по-английски боковому судье, который не присудил его команде право на аут: «Иди ## ### (на фиг – Спортс”), мужик! ######## (отвали – Спортс”)!»
Как сообщает Diario Sport, этот эпизод вынесен на рассмотрение технического комитета судей (CTA), который может принять решение о возможном наказании англичанина.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Diario Sport
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