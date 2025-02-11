CTA рассмотрит выкрик Беллингема «Иди ## ###, мужик! ########!» в адрес лайнсмена матча с «Атлетико» (Diario Sport)

В Испании изучат брань Джуда Беллингема в адрес судьи.

Напомним, на 12-й минуте матча с «Атлетико » (1:1) полузащитник «Реала » крикнул по-английски боковому судье, который не присудил его команде право на аут: «Иди ## ### (на фиг – Спортс”), мужик! ######## (отвали – Спортс”)!»

Как сообщает Diario Sport, этот эпизод вынесен на рассмотрение технического комитета судей (CTA), который может принять решение о возможном наказании англичанина.