Эдерсон отдал голевой пас во 2-м матче АПЛ подряд. У вратаря «Ман Сити» 3 ассиста в этом чемпионате – как у Эдегора и Вернера

Вратарь «Манчестер Сити» сделал голевую передачу в игре с «Ньюкаслом».

Эдерсон ассистировал нападающему Омару Мармушу на 19-й минуте игры 25-го тура АПЛ .

У бразильца это третья результативная передача в текущем чемпионате. Также он отдавал голевые пасы в играх с «Челси» (25 января) и «Брентфордом» (14 сентября).

Подробно со статистикой Эдерсона , догнавшего по числу ассистов таких футболистов, как Мартин Эдегор, Марио Лемина, Тимо Вернер, можно ознакомиться здесь .