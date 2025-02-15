Эдерсон отдал голевой пас во 2-м матче АПЛ подряд. У вратаря «Ман Сити» 3 ассиста в этом чемпионате – как у Эдегора и Вернера
Вратарь «Манчестер Сити» сделал голевую передачу в игре с «Ньюкаслом».
Эдерсон ассистировал нападающему Омару Мармушу на 19-й минуте игры 25-го тура АПЛ.
У бразильца это третья результативная передача в текущем чемпионате. Также он отдавал голевые пасы в играх с «Челси» (25 января) и «Брентфордом» (14 сентября).
Подробно со статистикой Эдерсона, догнавшего по числу ассистов таких футболистов, как Мартин Эдегор, Марио Лемина, Тимо Вернер, можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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