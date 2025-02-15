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Раскрывший выплаты Негрейре журналист Сольдевила: «Первая эмоция – опустошение, потому что это делала моя «Барса». Мы понимали, что это будет цунами»

Раскрывший платежи Негрейре от «Барсы» журналист рассказал предысторию событий.

Напомним, каталонский клуб в период с 2016 по 2018 год выплатил бывшему вице-президенту испанского комитета судей 1,4 млн евро. Затем стало известно, что «Барса» заплатила Негрейре 6,66 млн евро с 2001 года.

«Первая эмоция – опустошение, потому что это делала «Барса», моя «Барса», болельщиком которой я был уже двадцать лет, команда, на матчи которой я ходил смотреть вместе с дедушкой с четырех лет.

Это был удар в сердце «Барсы». «Барсагейт» был вопиющим случаем, полностью относящимся к эпохе Бартомеу. Тогда со стороны болельщиков «Барсы» последовали довольно многочисленные поздравления. В случае с Негрейрой же были только нападки и критика.

Мы начали в конце 2022 года, где-то в декабре. Доходы были неправильно задекларированы, и не было никакого очевидного объяснения этим платежам. Очень скоро я понял, что мы имеем дело с крайне серьезным коррупционным делом.

И в конце, перед тем как все выйдет в свет, мы думали о том, что случится после публикации. Какими будут реакции коллег, других СМИ, клуба, его членов и болельщиков, наших друзей… Мы уже понимали, что это будет цунами», – вспоминает журналист Адриа Сольдевила.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
Хосе Мария Энрикес Негрейра
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