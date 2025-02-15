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  • Невилл об «МЮ»: «Как фанат клуба, я думаю: «#####, мне снова придется работать на их матче». То, что произошло после ухода Фергюсона – катастрофа. 100% вины лежит на Глейзерах»
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Невилл об «МЮ»: «Как фанат клуба, я думаю: «#####, мне снова придется работать на их матче». То, что произошло после ухода Фергюсона – катастрофа. 100% вины лежит на Глейзерах»

Гари Невилл признался, что ему тяжело наблюдать за нынешним «МЮ».

«Смотреть на них сейчас – это тяжелая работа. Я предпочитаю, чтобы мне не давали матчи «Юнайтед». Это ужасное осознание для меня. Как фанат «Юнайтед», я думаю: «##### (блин), мне снова придется работать на их матче».

С точки зрения бизнеса, то, что произошло после ухода сэра Алекса Фергюсона и [бывшего генерального директора] Дэвида Гилла, – это катастрофа. Сто процентов вины лежит на владельцах – семье Глейзеров.

Последние 10 лет управлять футбольным клубом без полноценного футбольного департамента – это просто абсурд. Как это могли не заметить ни семья Глейзеров, ни руководство клуба – это сумасшествие. Когда я уходил, в «Юнайтед» работало 500-600 человек. Сейчас – 1 200. Как так получилось?» – сказал бывший защитник «МЮ» и футбольный эксперт.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Daily Mail
logoГари Невилл
logoМанчестер Юнайтед
logoАлекс Фергюсон
logoДэвид Гилл
Глейзеры
logoпремьер-лига Англия
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