  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Массимо Каррера: «Болельщики – главная сила «Спартака». У других клубов нет такой поддержки»
3

Массимо Каррера: «Болельщики – главная сила «Спартака». У других клубов нет такой поддержки»

Массимо Каррера отметил важность болельщиков «Спартака».

«Шансы «Спартака» на титул? Не хочется предсказывать будущее. Здорово, что «Спартак» участвует в чемпионкой гонке.

Для болельщиков это важно. Они – главная сила «Спартака». У других клубов нет такой поддержки», — сказал экс-тренер «Спартака».

Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
logoМассимо Каррера
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» – король зимних кубков. А как складывался сезон после трофея на сборах?
910 февраля, 14:59
Каррера о Гарсии в «Спартаке»: «Тренировал его в АЕК. Отличный игрок, может укрепить состав. Его главные качества – скорость и техника»
87 февраля, 16:44
Каррера может вернуться в «Асколи». Экс-тренер «Спартака» возглавлял клуб в 2024-м (Николо Скира)
1326 января, 08:42
Каррера о 73-м месте РПЛ в рейтинге чемпионатов: «Не согласен. Чемпионат заслуживает лучшего – он входит в топ-7 лиг Европы»
4321 января, 10:04
Рекомендуем
Главные новости
«Лахта Центр» начал отсчет 100 дней до столетия «Зенита». На башне будут включать сине-бело-голубую подсветку с наступлением сумерек
1114 минут назадФото
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Лестера», «Ман Сити» против «Ньюкасла», «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
10623 минуты назад
Доннаруммы нет в заявке «ПСЖ» на игру с «Тулузой», Сафонов – в списке
623 минуты назад
«Милан» хочет снова арендовать Феликса с выкупом за 40 млн евро. Ради этого могут продать Тео или Леау
726 минут назад
«Интер» – небольшой фаворит матча с «Ювентусом». Ставьте на БЕТСИТИ с фрибетом 2000 рублей
сегодня, 11:00Реклама
Директор «Аль-Насра» считает, что «Зенит» мог бы бороться за титул в саудовской лиге: «Уровень команды очень серьезный»
15сегодня, 10:58
Жедсон согласился перейти в «Спартак». Хавбеку «Бешикташа» предложили 4 млн евро в год с учетом бонусов (Тугба Хачибайрамоглу)
80сегодня, 10:40
Пеп о «Сити»: «То, чего мы добились – это исключительные достижения. Сейчас мы пятые, мы не просели как другие успешные команды»
15сегодня, 10:33
«Не ассоциируйте меня с вашими дерьмовыми идеями. Не допустим фашизма!» Футболистка сборной Португалии возмутилась из-за поста правой партии с использованием ее фото
16сегодня, 10:24
Генич о «Спартаке»: «У «Лукойла» деньги есть. Они вернулись, чтобы править, помешать «Зениту» в год столетия, вернуть былое величие»
50сегодня, 09:50
Ко всем новостям
Последние новости
«Лестер» – «Арсенал». Эдегор, Варди и Нванери играют Онлайн-трансляция начнется в 15:30
228 минут назад
«Бавария» следит за хавбеком «Атлетико» Барриосом. Игрок интересен и «Челси»
235 минут назад
«Васко» арендует Гарре у «Крыльев» с обязательным выкупом за 4 млн евро
345 минут назад
Роналдо: «Винисиус невероятен в «Реале», но не может показать тот же уровень в сборной. Нужно найти способ, чтобы команда играла на него и Неймара»
11сегодня, 10:54
Зиньковский завтра вылетит в расположение «Крыльев» для завершения перехода из «Спартака» на правах аренды
8сегодня, 10:18
Салиба в шутку предложил Артете поставить себя нападающим на фоне травм в «Арсенале»
3сегодня, 10:15
Лукин из ЦСКА уверен, что клуб победит в Лиге Европы в будущем: «6-е место в РПЛ нас не устраивает. Для ЦСКА есть только одно место – первое. Засыпаем и представляем, как берем трофей»
12сегодня, 09:58
Матч между Россией и Беларусью пройдет в Минске
2сегодня, 09:33
Генич о Солари в «Спартаке»: «Это скорее креатура от Барко, они играли вместе и по этим же каналам приглашают. Для нас он пока кот в мешке»
10сегодня, 08:58
Товарищеские матчи. «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» и встретится с самаркандским
25сегодня, 08:55
Рекомендуем