Массимо Каррера: «Болельщики – главная сила «Спартака». У других клубов нет такой поддержки»
Массимо Каррера отметил важность болельщиков «Спартака».
«Шансы «Спартака» на титул? Не хочется предсказывать будущее. Здорово, что «Спартак» участвует в чемпионкой гонке.
Для болельщиков это важно. Они – главная сила «Спартака». У других клубов нет такой поддержки», — сказал экс-тренер «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
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