Массимо Каррера: «Болельщики – главная сила «Спартака». У других клубов нет такой поддержки»

Массимо Каррера отметил важность болельщиков «Спартака».

«Шансы «Спартака» на титул? Не хочется предсказывать будущее. Здорово, что «Спартак» участвует в чемпионкой гонке.

Для болельщиков это важно. Они – главная сила «Спартака». У других клубов нет такой поддержки», — сказал экс-тренер «Спартака».