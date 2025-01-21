Каррера о 73-м месте РПЛ в рейтинге чемпионатов: «Не согласен. Чемпионат заслуживает лучшего – он входит в топ-7 лиг Европы»
Массимо Каррера считает, что РПЛ входит в число лучших европейских чемпионатов.
РПЛ занимает 73-е место в рейтинге лучших футбольных чемпионатов, составленном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).
«Не согласен с тем, что РПЛ находится на таком [низком] месте.
Считаю, чемпионат России заслуживает лучшего рейтинга, потому что там хорошие команды и хорошие игроки.
Возможно, на эту цифру влияет то, что они не могут конкурировать в Европе. Думаю, РПЛ сейчас входит в топ-7 лиг Европы», – сказал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sport24
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