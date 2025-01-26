Каррера может вернуться в «Асколи». Экс-тренер «Спартака» возглавлял клуб в 2024-м (Николо Скира)
Массимо Каррера может вернуться в «Асколи».
Как сообщает инсайдер Николо Скира, экс-тренер «Спартака» может вновь возглавить итальянский клуб.
60-летний специалист работал в «Асколи» с марта по сентябрь 2024 года. Команда выступает в третьем дивизионе Италии и недавно уволила тренера Доменико Ди Карло.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Николо Скиры
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