Лукин из ЦСКА уверен, что клуб победит в Лиге Европы в будущем: «6-е место в РПЛ нас не устраивает. Для ЦСКА есть только одно место – первое. Засыпаем и представляем, как берем трофей»
Матвей Лукин верит в победу ЦСКА в Лиге Европы.
– Сможет ли ЦСКА повторно стать победителем Лиги Европы?
– Уверен в этом
Конечно, шестое место нас не устраивает. Для ЦСКА есть только одно место – первое. Мы засыпаем и представляем, как берем трофей. Делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию. У нас хорошая команда. Думаю, мы все успеем, – сказал футболист ЦСКА.
Напомним, ЦСКА – первый российский клуб, выигравший Кубок УЕФА (ныне – Лига Европы) в сезоне-2004/05.
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