  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Лукин из ЦСКА уверен, что клуб победит в Лиге Европы в будущем: «6-е место в РПЛ нас не устраивает. Для ЦСКА есть только одно место – первое. Засыпаем и представляем, как берем трофей»
5

Лукин из ЦСКА уверен, что клуб победит в Лиге Европы в будущем: «6-е место в РПЛ нас не устраивает. Для ЦСКА есть только одно место – первое. Засыпаем и представляем, как берем трофей»

Матвей Лукин верит в победу ЦСКА в Лиге Европы.

– Сможет ли ЦСКА повторно стать победителем Лиги Европы?

– Уверен в этом
 
Конечно, шестое место нас не устраивает. Для ЦСКА есть только одно место – первое. Мы засыпаем и представляем, как берем трофей. Делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию. У нас хорошая команда. Думаю, мы все успеем, – сказал футболист ЦСКА.

Напомним, ЦСКА – первый российский клуб, выигравший Кубок УЕФА (ныне – Лига Европы) в сезоне-2004/05.

Опубликовано: Sports
Источник: «Р-Спорт»
logoМатвей Лукин
Р-Спорт
logoЦСКА
logoЛига Европы УЕФА
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Марио – человек, который обманул». Уникальные детали из ЦСКА: как Чалов метался из-за контракта и летал к Гинеру
9113 февраля, 10:55
Звезды ЦСКА против 158 воспитанников. Новогодняя милота 😍
2131 декабря 2024, 06:25
5 игроков ЦСКА сыграли со 158 учениками академии клуба. Футболисты были в костюмах Деда Мороза, дети победили – 3:2
2230 декабря 2024, 12:27Фото
Рекомендуем
Главные новости
«Не ассоциируйте меня с вашими дерьмовыми идеями. Не допустим фашизма!» Футболистка сборной Португалии возмутилась из-за поста правой партии с использованием ее фото
5 минут назад
Генич о «Спартаке»: «У «Лукойла» деньги есть. Они вернулись, чтобы править, помешать «Зениту» в год столетия, вернуть былое величие»
2539 минут назад
Касильяс и Рамос не попали на фото игроков сборной Испании с кубком мира, опубликованном в честь Дня святого Валентина. Серхио написал: «Наверное, некоторых из нас там не было»
2754 минуты назад
Миодраг Божович: «Понятно, что Соболев перешел в «Зенит» из-за денег. Вы знаете человека, который работает не ради денег? Если будет пахать, может стать лучшим нападающим России»
19сегодня, 09:18
«Спартак» отдаст Зиньковского в аренду «Крыльям» без права выкупа. Клубы почти договорились
39сегодня, 09:01
Что ценят разработчики в Спортсе’’? Ответ узнаете в интервью с нашим коллегой – переходите и читайте!
сегодня, 09:00Вакансия
«Барса» планирует продлить контракты Ямаля, Рафиньи и Кунде. Решение по де Йонгу примут по итогам сезона
14сегодня, 08:49
Пеп Гвардиола: «Ман Сити» побил все рекорды в Англии. Кто сейчас набрал бы 100 очков? А четыре раза взял АПЛ? Я жду»
77сегодня, 08:48
Орещук о ДТП в 2007-м: «Утро, пустая трасса, перегонял свой «Мерседес». На встречку вылетает машина, я от нее резко вправо – и в автобус. На спидометре застыло 130-140. Друг умер»
40сегодня, 08:32
«Адана Демирспор» наказали снятием трех очков и техническим поражением после ухода с поля в матче с «Галатасараем». Главу клуба оштрафовали и дисквалифицировали на месяц
18сегодня, 08:26
Ко всем новостям
Последние новости
Зиньковский завтра вылетит в расположение «Крыльев» для завершения перехода из «Спартака» на правах аренды
11 минут назад
Салиба в шутку предложил Артете поставить себя нападающим на фоне травм в «Арсенале»
14 минут назад
Матч между Россией и Беларусью пройдет в Минске
256 минут назад
Генич о Солари в «Спартаке»: «Это скорее креатура от Барко, они играли вместе и по этим же каналам приглашают. Для нас он пока кот в мешке»
8сегодня, 08:58
Товарищеские матчи. «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» и встретится с самаркандским
21сегодня, 08:55
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Халидж» принимает «Аль-Таавун», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Вахдой»
10сегодня, 08:35
Андрей Аршавин: «Вендел – лучший игрок РПЛ, если он в 100‑процентной форме»
9сегодня, 08:18
Бывший футболист «Арсенала» Никлас Бендтнер вложился в Tricked. Клуб вернулся в CS спустя полтора года
сегодня, 08:05Киберспорт
«Тулуза» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 23:05
сегодня, 07:53
16-летний хавбек академии «Баварии» Каишвили о цели на 2025-й: «Получить российский паспорт. Маму никогда не видел, папа умер, когда мне было 8»
10сегодня, 07:42
Рекомендуем