Лукин из ЦСКА уверен, что клуб победит в Лиге Европы в будущем: «6-е место в РПЛ нас не устраивает. Для ЦСКА есть только одно место – первое. Засыпаем и представляем, как берем трофей»

Матвей Лукин верит в победу ЦСКА в Лиге Европы.

– Сможет ли ЦСКА повторно стать победителем Лиги Европы?

– Уверен в этом



Конечно, шестое место нас не устраивает. Для ЦСКА есть только одно место – первое. Мы засыпаем и представляем, как берем трофей. Делаем все возможное, чтобы исправить ситуацию. У нас хорошая команда. Думаю, мы все успеем, – сказал футболист ЦСКА.

Напомним, ЦСКА – первый российский клуб, выигравший Кубок УЕФА (ныне – Лига Европы) в сезоне-2004/05.