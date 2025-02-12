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  • Радимов о новичках «Спартака»: «Должны сразу вставать на место игроков старта и давать результат. Если будет обратное, директор должен расписаться в неудачной кампании, наверное»
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Радимов о новичках «Спартака»: «Должны сразу вставать на место игроков старта и давать результат. Если будет обратное, директор должен расписаться в неудачной кампании, наверное»

Владислав Радимов дал комментарий относительно селекции «Спартака».

– Новичок «Спартака» Пабло Солари – потенциальный игрок основы?

– Мне кажется, «Спартак» уже стабилизировал состав.

И тем, кто придет, придется очень постараться, чтобы влиться в эту команду. Осталось не так много в текущем сезоне РПЛ – 12 туров. По весне надо сразу помогать команде.

Если «Спартак» хочет бороться за золото, а с таким усилением других задач, мне кажется, нельзя ставить, то эти футболисты должны сразу вставать на место игроков стартового состава и давать результат.

Если будет обратное, то, наверное, новый спортивный директор должен расписаться в том, что провел неудачную кампанию, – сказал бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
logoВладислав Радимов
logoПабло Солари
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoМатч ТВ
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