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  • Черданцев о «Спартаке»: «Непонятна хаотичная трансферная политика. Гарсия и Солари не хотят сидеть в запасе – это добавит нервозности. Повторяют ситуацию «Зенита», в РПЛ не нужны 2 состава»
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Черданцев о «Спартаке»: «Непонятна хаотичная трансферная политика. Гарсия и Солари не хотят сидеть в запасе – это добавит нервозности. Повторяют ситуацию «Зенита», в РПЛ не нужны 2 состава»

Георгий Черданцев оценил трансферную политику «Спартака».

«Спартаку» нужен крайний защитник?

– Мне вообще не очень понятна трансферная политика «Спартака». Она хаотичная. При этом, вкладываются большие деньги, покупаются футболисты – это хорошо. Клуб дает понять, что он не бедствует. Но я не понимаю, в чем стратегия клуба по каждому игроку. Можно задать вопрос по каждой линии.

Хлусевич – игрок сборной, почему он не получает игрового времени даже на сборах? Психологически его это не могло не напрячь. Можно задать такой вопрос по многим игрокам.

«Спартак» начинает повторять ситуацию «Зенита». Можно скопировать мои слова осенью про количество игроков у сине‑бело‑голубых. Я считаю, что два состава в чемпионате России не нужны. Мы не в Испании, где 50-60 матчей за сезон.

Не совсем понимаю, кого будут вытеснять из состава Гарсия и Солари. Наверняка они приехали на хорошие контракты и не хотят сидеть в запасе. Это добавит нервозности в коллективе.

Остается не так много матчей, не факт, что зимние трансферы уместны. Команда в конце первой части сезона сыгралась. На некоторых позициях в атаке явный перебор футболистов, а крайний защитник – проблемная зона не только в России, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoГеоргий Черданцев
logoЛивай Гарсия
logoПабло Солари
logoДаниил Хлусевич
logoЗенит
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