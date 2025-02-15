«Адана Демирспор» наказали снятием трех очков и техническим поражением после ухода с поля в матче с «Галатасараем». Главу клуба оштрафовали и дисквалифицировали на месяц

«Адана Демирспор» получила наказание за уход с поля в игре с «Галатасараем».

В начале первого тайма матча команд в 23-м туре чемпионата Турции арбитр Огузхан Чакыр назначил пенальти, так как посчитал, что защитник «Адана Демирспор» Семих Гюлер нарушил правила на форварде Дрисе Мертенсе.

Руководство «Адана Демирспор» выразило протест по поводу назначения 11-метрового и приняло решение увести команду с поля . Позже игра была отменена.

Дисциплинарный комитет Турецкой футбольной федерации принял решение присудить «Адана Демирспор » техническое поражение со счетом 0:3 и наказать команду снятием 3 очков.

Председатель правления клуба Мурат Санджак дисквалифицирован на 30 дней и оштрафован на 500 000 лир (около 1,3 млн рублей).

Представитель «Адана Демирспора» Джихан Эличичек наказан запретом на вход в раздевалку и на скамейку запасных в течение трех официальных матчей и штрафом в 292 500 лир.