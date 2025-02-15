Хюттер о «ПСЖ»: «Одна из лучших команд в Европе. Они способны выиграть Лигу чемпионов»

Ади Хюттер считает, что «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов в текущем сезоне.

«На данный момент это одна из лучших команд в Европе, реально одна из лучших. Они способны выиграть Лигу чемпионов», – сказал тренер «Монако».

В первом стыковом матче за выход в плей-офф парижане разгромили «Брест» (3:0). Победитель пары выходит в 1/8 финала либо на «Ливерпуль», либо на «Барселону».