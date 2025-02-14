  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «ПСЖ» намерен подписать Конате летом. Защитник «Ливерпуля» заинтересован в возвращении в Париж
3

«ПСЖ» намерен подписать Конате летом. Защитник «Ливерпуля» заинтересован в возвращении в Париж

«ПСЖ» намерен подписать Ибраима Конате этим летом.

По данным ESPN, французский клуб планирует найти долгосрочного партнера для Маркиньоса на позиции центрального защитника.

Конате, в свою очередь, заинтересован в возвращении в родной Париж и готов выслушать предложение клуба Лиги 1.

Текущий контракт защитника с «Ливерпулем» действует до 2026 года. Мерсисайдский клуб на данный момент стремится сохранить игрока. На пресс-конференции в прошлом месяце Конате подтвердил, что ему предложили новый контракт, но отказался говорить о своем решении.

В этом сезоне француз провел 18 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoЛиверпуль
logoИбраима Конате
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoлига 1 Франция
logoМаркиньос
logoПСЖ
ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Ливерпуль» уверен, что Конате продлит контракт. Защитника видят частью долгосрочного проекта, переговоры идут по плану
35 декабря 2024, 19:51
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Брайтона», «МЮ» сыграет с «Тоттенхэмом» в воскресенье
2519 минут назадLive
«Брайтон» – «Челси». Палмер, Уэлбек и Нкунку в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
720 минут назадLive
«Реал» может перевести Асенсио в первую команду на постоянной основе и не покупать центрального защитника
1425 минут назад
Бабич отказался от трансфера в Саудовскую Аравию зимой, чтобы помочь «Спартаку» в борьбе за чемпионство. Переезд на Ближний Восток возможен летом («СЭ»)
1836 минут назад
«МЮ» интересен Шешко, за форвардом следят с 2018 года. Стиль игры лучшего бомбардира «Лейпцига» подходит Амориму
1450 минут назад
Фанаты «Тоттенхэма» организуют демонстрацию против Леви и сидячую забастовку на трибуне на игре с «МЮ»: «Дэниэл убивает некогда великий клуб ради улучшения своего благосостояния»
958 минут назад
Деку допустил, что Шченсны останется в «Барсе»: «Войчех может дать нам многое. Он вратарь высокого уровня и важен для раздевалки из-за харизмы»
23сегодня, 19:15
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
сегодня, 19:00Спецпроект
Независимая комиссия согласилась с позицией «Сити» по сделкам с ассоциированными сторонами: прежние правила признаны полностью незаконными. Клубы могут потребовать компенсацию у АПЛ
18сегодня, 18:55
Александр Мостовой: «Не считаю, что Соболев провалился в «Зените». Когда он начнет забивать в РПЛ, все критики быстро переобуются. Так было и с Угальде»
10сегодня, 18:45
Ко всем новостям
Последние новости
В «Торино» высказались о ситуации с Иличем: «Сильный игрок. Посмотрим, что произойдет. Если останется, это буде усилением для нас»
8 минут назад
Фанаты «МЮ» проведут протест против руководства: «Атмосфера вокруг клуба – просто помойка. Ничего не изменилось, нам нужны действия. Отрыв клуба от сообщества хоронит фанатскую культуру»
111 минут назад
Чемпионат Испании. «Жирона» против «Хетафе», «Реал» и «Атлетико» сыграют в субботу, «Барселона» – в понедельник
720 минут назадLive
Депай приобнял судью Батисту на матче с «Сантосом», но она сняла его руку с плеча. До этого рефери сама клала руку на поясницу форварду «Коринтианса»
431 минуту назадФото
Чемпионат Италии. «Болонья» против «Торино», «Милан», «Наполи» и «Аталанта» сыграют в субботу, «Ювентус» примет «Интер» в воскресенье
437 минут назадLive
Чемпионат Франции. «Брест» примет «Осер», «Монако» Головина сыграет с «Нантом» в субботу, «ПСЖ» Сафонова – с «Тулузой»
238 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Лейпциг» в гостях у «Аугсбурга», «Байер» примет «Баварию» в субботу, «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Бохумом»
244 минуты назадLive
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома сыграл вничью с «Аль-Риядом», «Аль-Иттихад» Бензема сыграет с «Аль-Вахдой» в субботу
10сегодня, 19:15
«Атланта» Миранчука представила новую форму. Алексей поучаствовал в презентации
3сегодня, 18:58Фото
Масалитин о Чалове в ПАОК: «Адаптация затянулась, 4 гола в 30 матчах – очень мало. Игрокам надо думать, прежде чем уезжать. Нужно доказывать свою состоятельность в России»
7сегодня, 18:56
Рекомендуем