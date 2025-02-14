«ПСЖ» намерен подписать Конате летом. Защитник «Ливерпуля» заинтересован в возвращении в Париж
«ПСЖ» намерен подписать Ибраима Конате этим летом.
По данным ESPN, французский клуб планирует найти долгосрочного партнера для Маркиньоса на позиции центрального защитника.
Конате, в свою очередь, заинтересован в возвращении в родной Париж и готов выслушать предложение клуба Лиги 1.
Текущий контракт защитника с «Ливерпулем» действует до 2026 года. Мерсисайдский клуб на данный момент стремится сохранить игрока. На пресс-конференции в прошлом месяце Конате подтвердил, что ему предложили новый контракт, но отказался говорить о своем решении.
В этом сезоне француз провел 18 матчей в АПЛ, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: ESPN
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