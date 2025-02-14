«ПСЖ» намерен подписать Конате летом. Защитник «Ливерпуля» заинтересован в возвращении в Париж

«ПСЖ» намерен подписать Ибраима Конате этим летом.

По данным ESPN, французский клуб планирует найти долгосрочного партнера для Маркиньоса на позиции центрального защитника.

Конате , в свою очередь, заинтересован в возвращении в родной Париж и готов выслушать предложение клуба Лиги 1.

Текущий контракт защитника с «Ливерпулем » действует до 2026 года. Мерсисайдский клуб на данный момент стремится сохранить игрока. На пресс-конференции в прошлом месяце Конате подтвердил, что ему предложили новый контракт, но отказался говорить о своем решении.

В этом сезоне француз провел 18 матчей в АПЛ , забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Подробная статистика 25-летнего игрока доступна по ссылке .