Энрике о Дембеле, забившем 15 голов в 8 матчах в 2025-м: «Мое лучшее решение – не позволить ему сыграть с «Арсеналом». Остальное он сделал сам»
Луис Энрике высказался о своей роли в текущих результатах Усмана Дембеле.
Вингер «ПСЖ» повторил личный рекорд по голам за один год на клубном уровне, установленный в 2016-м в «Ренне» и «Боруссии». Француз забил в каждом из 8 матчей в 2025 году. В общей сложности у него 15 голов за шесть недель.
«Лучшее, что я сделал, – не позволил ему сыграть в Лондоне против «Арсенала» (0:2), хотя меня очень критиковали. Это мое лучшее решение за год.
Остальное он сделал сам», – заявил главный тренер «ПСЖ» на пресс-конференции.
Напомним, в октябре Энрике исключил Дембеле из заявки на матч Лиги чемпионов. Он объяснил это тем, что игрок «не готов и не выполняет взятые на себя обязательства».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем