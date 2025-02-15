Энрике о Дембеле, забившем 15 голов в 8 матчах в 2025-м: «Мое лучшее решение – не позволить ему сыграть с «Арсеналом». Остальное он сделал сам»

Луис Энрике высказался о своей роли в текущих результатах Усмана Дембеле.

Вингер «ПСЖ» повторил личный рекорд по голам за один год на клубном уровне, установленный в 2016-м в «Ренне» и «Боруссии». Француз забил в каждом из 8 матчей в 2025 году. В общей сложности у него 15 голов за шесть недель.

«Лучшее, что я сделал, – не позволил ему сыграть в Лондоне против «Арсенала » (0:2), хотя меня очень критиковали. Это мое лучшее решение за год.

Остальное он сделал сам», – заявил главный тренер «ПСЖ » на пресс-конференции.

Напомним, в октябре Энрике исключил Дембеле из заявки на матч Лиги чемпионов. Он объяснил это тем, что игрок «не готов и не выполняет взятые на себя обязательства».